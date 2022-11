Donald Trump diffuse un titre de Bowie sans accord préalable

Donald Trump ne semble pas apprendre de ses erreurs, notamment en matière d’utilisation non-autorisée de musique.

Après s’être mis à dos de grands noms comme John Fogerty, Neil Young, ou les Rolling Stones (pour ne citer qu’eux) lors de sa campagne précédente, en utilisant, sans demander leur accord, l’œuvre de certains musiciens pour ses meetings politiques, il vient de remettre ça avec un titre de David Bowie.

Duncan Jones, son fils, a partagé sa frustration via les réseaux sociaux, suite à l’usage par Donald Trump du morceau " Heroes " diffusé en Floride le 15 novembre pour annoncer sa nouvelle candidature à l’élection 2024.

L’ex-Président avait déjà fait usage de ce titre lors de sa première occupation de la Maison Blanche en 2016.

De nombreux utilisateurs de Twitter ont interpellé Duncan Jones à ce sujet et il a répondu : “On en a déjà parlé à plusieurs reprises, il avait pris ce même titre il y a six ans et on nous a dit qu’on ne pouvait rien y faire. Je pense même que c’est intentionnel de sa part et qu’il le fait pour me mettre en colère. "