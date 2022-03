Donald Trump aurait demandé conseil au chanteur Kid Rock à propos de l’Etat Islamique et la Corée du Nord

Il a aussi ajouté qu’il était en sa compagnie un jour à "regarder des cartes du monde" et en se demandant s’il était bien normal qu’il soit là, quand Donald Trump lui aurait demandé : "Que penses-tu qu’on devrait faire avec la Corée du Nord ?". Et lui de répondre : "Quoi ? Je ne pense pas avoir les compétences pour répondre à cela".

Dans la même interview, Kid Rock, a aussi expliqué qu’il appréciait le fait qu’on ne puisse le faire taire, et qu’il adore quand les gens s’emportent contre lui, car il "s’en fiche" : "Je ne suis "marié" à personne, il n’y a personne à qui je suis redevable, pas de label, pas d’intérêts dans des sociétés, rien du tout. On ne peut me museler. Et j’adore quand on essaye de le faire."