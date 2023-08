Donald Trump au pénal : l’ex-président plaide non-coupable de tentative d’inverser le résultat de l’élection de 2020

Plus de 24 heures avant le début de l’audience, les caméras et les camions satellite des médias nationaux et internationaux étaient déjà déployés sur la place devant le tribunal, sous les objectifs et l’œil curieux des passants et des touristes. Des barrières de sécurité étaient dressées autour du bâtiment, ainsi qu’autour du Capitole. Plus de six services de police ou agences de sécurité, dont le Secret Service, chargé de la protection des hautes personnalités de l’Etat, se sont mobilisés pour cette occasion. Les conséquences de cette inculpation, et du procès qui pourrait donc se tenir en pleine campagne présidentielle, sur la candidature de Donald Trump, 77 ans, restent à déterminer. Malgré les poursuites qui s’accumulent, il demeure très largement favori à l’investiture républicaine et creuse même l’écart avec le numéro 2, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui enchaîne les faux pas depuis le début de sa campagne. Selon un sondage New York Times/Siena College publié lundi, l’ex-président le devance désormais de 37 points.