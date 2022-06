Donald Trump "au centre de cette conspiration" : la commission sur l’assaut du Capitole rend ses conclusions

Dans un témoignage diffusé lors de l’audience, l’ancien procureur général William Barr assure avoir répété plusieurs fois à Donald Trump qu’il n’y avait aucune preuve de fraude électorale. Dans une autre vidéo, la fille de l’ancien Président, Ivanka Trump, a dit croire William Barr.

Deux témoins clés

Pour l’aider à dépeindre la violence de cette journée, la commission a fait appel à deux témoins clés. Caroline Edwards, une policière blessée à la tête alors qu’elle tentait d’empêcher les émeutiers d’entrer dans le périmètre sécurisé, est revenue avec émotion et sang-froid sur son calvaire. Celle qui a été prise d’assaut par des manifestants pro-Trump a décrit "une scène de guerre."

C’était comme ce qu’on peut voir dans les films. Je n’en croyais pas mes yeux

"C’était comme ce qu’on peut voir dans les films. Je n’en croyais pas mes yeux. Il y avait des officiers à terre, ils saignaient, ils vomissaient. Je glissais sur du sang." Elle a parlé de carnage et décrit des heures de combat au corps-à-corps.

Le documentariste britannique Nick Quested a également été entendu par les membres de la commission. Il a suivi le groupe d’extrême droite "Proud Boys" le 6 janvier 2021 et les jours précédents l’attaque. Il a décrit une ambiance "sombre" et a assuré "pour tous ceux qui ne comprennent pas à quel point cet évènement était violent, je l’ai vu. Je l’ai documenté." Avec ce type de témoignage, la commission espère toucher et convaincre le plus d’Américains possible que l’attaque du 6 janvier était violente et orchestrée.

Un pays polarisé

Mais le pays reste extrêmement polarisé. D’ailleurs, la chaîne conservatrice FOX NEWS n’a pas retransmis en direct cette audition, contrairement aux autres grandes chaînes du pays. Certains républicains dénoncent une "chasse aux sorcières" ou encore "une propagande".