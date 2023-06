Donald Trump attendu ce mardi devant un tribunal de Miami dans l’affaire des documents classés

Le magnat de l’immobilier dénonce à cor et à cri une "chasse aux sorcières" visant à entraver sa candidature à la présidentielle et accuse "la gauche radicale" d’être derrière ses déboires. Si pour l’instant son camp serre les rangs, des personnalités de droite n’hésitent pas à juger l’affaire sans appel. Ainsi son ancien ministre de la Justice Bill Barr, devenu l’un de ses détracteurs, s’est dit dimanche "choqué par le degré de sensibilité" des documents saisis chez l’ex-président. "Si rien que la moitié de tout cela est vrai, alors il est grillé", a-t-il assené sur Fox News. "C’est un acte d’accusation très, très détaillé. Et il est très, très accablant." C’est la première fois qu’un ancien président américain est inculpé au niveau fédéral.