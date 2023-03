Donald Trump a-t-il basculé dans un univers parallèle ?

Donald Trump s’est exprimé à la CPAC, une réunion politique conservatrice, un rendez-vous important de la politique américaine. L’ancien président américain a tenu un discours très dur, n’acceptant toujours pas avoir échoué à été réélu en 2020. Donald Trump a esquissé un programme électoral face à un public qui lui était acquis. Il n’a pas ménagé ses attaques contre les autres Républicains, contre le président Biden. On est habitué à ses excès, mais un nouveau palier semble être franchi… D’où ces questions :

- Donald Trump a-t-il basculé dans un monde parallèle

- Est-il en mesure d’emmener les républicains dans ce monde parallèle ?

Le discours de l’ancien président a duré plus d’une heure et demie. Avec pas mal d’anecdotes, beaucoup d’agressivité, c’était parfois décousu, bref c’était du Trump. Ce discours a cartonné face aux conservateurs de la CPAC. Mais, si on dézoome, est-il allé trop loin ?

Pas nécessairement, selon Jean-Eric Branaa, docteur en études américaines, chercheur en droit et sciences politiques à l’université Paris Panthéon-Assas.

