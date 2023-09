Donald Mustard, directeur créatif chez Epic Games, prend sa retraite

En plus d'avoir été directeur créatif pendant sept ans chez Epic, Mustard a également été l'une des forces derrière le succès de Fortnite qu'on ne présente plus aujourd'hui.

"Après une aventure incroyable, je quitterai mon poste de directeur de la création chez Epic ce mois-ci", a-t-il annoncé sur Twitter vendredi passé. Et d'ajouter : "J'ai passé près de 25 ans dans l'industrie du jeu vidéo à collaborer avec certaines des personnes les plus talentueuses qui soient, et je suis très fier de ce que nous avons réalisé ensemble."