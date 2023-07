Donald Glover à l'écriture de la série Star Wars sur Lando Calrissian

Le contrebandier le plus iconique de Star Wars aura droit à sa propre série, et c'est le comédien et rappeur Donald Glover et son frère Stephen qui sont chargés du scénario, a-t-on appris grâce à Variety. Cette dernière, annoncée en 2020, n'avait jusqu'à présent donné aucune nouvelle, et c'était alors le réalisateur et scénariste Justin Simien (Dear White People) qui était annoncé aux manettes.

Lando Calrissian, contrebandier charmeur et joueur invétéré est un personnage secondaire important de la trilogie originale Star Wars, ami de Han Solo qui retourne plusieurs fois sa veste. D'abord incarné par Billy Dee Williams, c'est Donald Glover qui a endossé son rôle en 2018 dans la préquelle Solo. C'est donc tout naturellement que lui a été confié l'écriture de la série, puisqu'il n'en est pas à son premier projet comme scénariste : il a déjà été à la manœuvre sur la série Atlanta, ainsi que sur Swarm (avec, notamment, Billie Ellish).

Il n'a pas été précisé si Glover reprendrait lui-même le rôle de Lando, même si le contraire semblerait assez absurde. Il avait d'ailleurs suggéré en avril dernier qu'il "adorerait reprendre le rôle de Lando", à condition que ce soit "un bon projet".