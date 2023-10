Donald Fagen de Steely Dan est sorti de l'hôpital

Le chanteur de Steely Dan, Donald Fagen, est sorti de l'hôpital et prévoit de reprendre la route bientôt, a déclaré une source proche au media Consequence.

Steely Dan avait dû annuler les trois derniers concerts de sa tournée avec les Eagles à Denver les 5 et 6 octobre, ainsi que le lundi 9 octobre à Indianapolis. Selon l'Indianapolis Star, Donald Fagen avait dû être hospitalisé pour cause de maladie.

Entre-temps, Sheryl Crow a assuré la première partie des Eagles à Denver, tandis que le Steve Miller Band a pris le relais à partir de la date d'Indianapolis et jouera prochainement à Detroit et Cleveland. Par la suite, Vince Gill, membre actuel de la tournée des Eagles, fera une double prestation et jouera en solo pour ouvrir le concert du 15 octobre à Pittsburgh.

Le site web de Steely Dan indique que le groupe reprendra la tournée à partir du 2 novembre à Atlanta. Pour l'instant, la dernière date prévue est le 6 janvier 2024 à Los Angeles, mais les Eagles ont déjà laissé entendre qu'ils s'attendaient à ce que la tournée se poursuive jusqu'en 2025.

L'Indianapolis Star a également dévoilé que cinq membres de l'équipe de tournée des Eagles ont été testés positifs au COVID-19.