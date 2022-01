Don Wilson, le cofondateur des Ventures, est décédé

Les Ventures ont popularisé la guitare électrique aux Etats-Unis et dans le monde entier. C’est le groupe instrumental qui a vendu le plus d’albums au monde.

En 2008, ils ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame. John Fogerty (Creedence Clearwater Revival) avait alors déclaré : ""Walk, Don’t Run" a généré un tout nouveau mouvement dans le rock and roll. Ce son est devenu ce que l’on appelle aujourd’hui la "surf music" et leur audace a motivé les guitaristes de partout."

Le bassiste Bogle est décédé en 2009 d’un lymphome non-hodgkinien à 75 ans mais Don Wilson a poursuivi l’aventure jusqu’en 2015. Il a aussi continué à enregistrer avec la formation actuelle et a produit le documentaire The Ventures : Stars On Guitars en 2020.

Son groupe lui a également rendu hommage sur Instagram :