“Don’t worry Darling” un film de Olivia Wilde: un thriller psychologique haletant présenté à la Mostra de Venise

Sous le soleil radieux et le ciel toujours bleu de Californie, Alice est une femme au foyer comblée. Elle a une superbe maison et un mari amoureux, beau et intelligent. Tous les matins, elle lui prépare son petit déjeuner avant de le retrouver le soir, à son retour du bureau, pour lui servir un savoureux dîner et pour de fougueuses étreintes. Ses journées, toujours les mêmes, se passent entre entretien soigneux de la maison, bon temps passé avec sa meilleure amie Bunny, séances shopping, cocktails pris au bord de la piscine et cours de danse où elle retrouve toutes ses voisines.

Cette vie de rêve et ce bonheur au quotidien, Alice, son mari Jack et leurs voisins les doivent en grande partie à Franck, un entrepreneur visionnaire à la tête du très secret Victory Project visant à construire un monde idyllique où tout n’est qu’ordre, calme et volupté.

Mais dans ce monde parfait, des fissures apparaissent. La détresse de Margaret, une résidente endeuillée de Victory, est ostensiblement ignorée, quand un avion s’écrase dans l’indifférence générale. Dès lors Alice commence à se poser des questions sur ce monde dans lequel elle est si (trop ?) bien installée. Et cela d’autant plus qu’elle ne s’explique pas ces étranges visions qui la hante et cette petite musique obsédante dans sa tête…