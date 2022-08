"Don’t Worry Darling" : Florence Pugh ne dira rien sur ses scènes intimes avec Harry Styles

La bande-annonce du film "Don’t Worry Darling" d’Olivia Wilde est sortie en mai et une scène a particulièrement retenu l’attention des spectateurs mais Florence Pugh n’en dira rien.

"Don’t Worry Darling", qui parle du plaisir féminin dans ses scènes de sexe, a été comparé par Olivia Wilde elle-même aux thrillers érotiques d’Adrian Lyne, "Liaison fatale" et "Proposition indécente". La bande-annonce montre une scène torride de Florence Pugh et Harry Styles, ce qui a particulièrement éveillé la curiosité des téléspectateurs.

Toutefois, Florence Pugh a déclaré qu’elle n’alimenterait aucun fantasme et ne partagera pas son expérience concernant ladite scène car le film "est plus gros que ça". "C’en est réduit à vos scènes de sexe ou à regarder l’homme le plus célèbre du monde s’approcher de l’entrejambe de quelqu’un et ce n’est pas pour ça qu’on le fait. Ce n’est pas pour ça que je suis dans cette industrie", a-t-elle déclaré à Harper’s Bazaar, selon Huffpost. Elle a poursuivi en précisant ceci : "De toute évidence, quand il s’agit de l’embauche de la pop star la plus célèbre du monde, vous allez avoir des conversations comme ça. Ce n’est juste pas ce dont je vais discuter parce que ce film est plus gros et meilleur que ça. Et les gens qui l’ont fait sont plus grands et meilleurs que ça."