"Don’t Say Gay": parler d’orientation sexuelle à l’école pourrait être puni par la loi en Floride

Vers une criminalisation de l’enseignement ?

La loi va même plus loin, car, dans le paragraphe suivant, elle prévoit des sanctions possibles en cas de plaintes des parents. "Un parent d’élève peut mener une action contre un pouvoir organisateur pour obtenir un jugement qui atteste que les procédures ou les pratiques d’un pouvoir organisateur violent ce paragraphe et nécessite des mesures. Un tribunal peut accorder des dommages et intérêts et demander, dans une mesure raisonnable, la prise en charge des frais d’avocats et de justice d’un parent qui obtient un jugement favorable ou la mise en œuvre de ces mesures".

La philosophie du texte est claire. Dissuader les enseignants d’aborder ces questions en classe, sanctions à l’appui. La loi véhicule l’idée que "simplement en raison de ce qu’elles sont, les personnes LGBT sont indécentes", dénonce Brandon Wolf, de l’organisation "Equality Florida" qui défend les droits des personnes LGBTQI + en Floride.