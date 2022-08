Face à la hausse du coût de la vie et des tarifs de l’énergie, des milliers d’Anglais refusent de payer leur facture d’énergie. Après une hausse de 54% du plafond des prix du gaz et de l’électricité au 1er avril, les Britanniques risquent en effet de subir une augmentation de 78% au 1er octobre. Ainsi, le montant de la facture de gaz et d’électricité pourrait atteindre en moyenne l’équivalent de 350 euros par mois dès cet automne.

Des factures de plus en importantes. Et les factures d’électricité impayées qui sont de plus en plus nombreuses. Au Royaume-Uni, elles ont triplé sur un an pour atteindre 1,5 milliard d’euros, un record. Signe de l’impact de la flambée du coût de la vie sur les Britanniques, d’après le site comparateur Uswitch.