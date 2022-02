Don’t look up, Will Smith, Beyoncé… : les nominations aux Oscars dévoilées

L’académie des Oscars vient d’annoncer ses nominations pour la cérémonie qui aura lieu le 27 mars à Hollywood.

C’est le western "The power of dog" de Jane Campion qui part favori avec douze nominations, dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur. Il est suivi de près par "Dune" : le film de science-fiction qui a cartonné récemment est nommé dans dix catégories, dont celles du meilleur film et du meilleur scénario. Son réalisateur québécois Denis Villeneuve ne fait en revanche pas partie des prétendants à l’Oscar du meilleur réalisateur.

Dans la catégorie "Meilleur film", la statuette la plus prestigieuse, on retrouve également "Don’t look up : Déni cosmique", le film distribué par Netflix dans lequel Léonardo Di Caprio et Jennifer Lawrence incarnent des astronomes alertant le monde de l’impact d’une commette destructrice avec la Terre. Il est également nommé pour l’Oscar du meilleur scénario original.

Dans ces deux catégories, on retrouve également le biopic sur le père des championnes de tennis Venus et Serena Williams. On vous avait d’ailleurs conseillé "La méthode Williams" lors de la journée internationale du popcorn, en soulignant la performance cinq étoiles de Will Smith qui incarne Richard Williams. Il est d’ailleurs nommé pour l’Oscar du meilleur acteur pour ce rôle. En cas de victoire, ce serait une première pour l’acteur qui a déjà été nommé deux fois pour ce prix, mais qui n’a jamais remporté la moindre statuette. En 2016, Will Smith avait d’ailleurs ouvertement boycotté la cérémonie suite au mouvement #Oscarsowhite qui dénonçait son manque de diversité.

Enfin, côté musique, on retrouve deux chanteuses de classe mondiale : Beyoncé et Billie Eilish. Elles font partie des nommés pour l’Oscar de la meilleure chanson originale d’un film : Beyoncé pour "Be alive" dans "La méthode Williams" et Billie Eilish pour "No time to die", la B.O. du dernier James Bond. Les pronostics sont lancés, résultats dans un mois et demi.

La liste des nominations

Meilleur film : "Belfast", "CODA", "Don't Look Up: Déni cosmique", "Drive My Car", "Dune", "La Méthode Williams", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley", "The Power of the Dog", "West Side Story".

Meilleur réalisateur : Kenneth Branagh ("Belfast"), Ryusuke Hamaguchi ("Drive My Car"), Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza"), Jane Campion ("The Power of the Dog"), Steven Spielberg ("West Side Story").

Meilleur acteur : Javier Bardem ("Being the Ricardos"), Benedict Cumberbatch ("The Power of the Dog"), Andrew Garfield ("Tick, tick...BOOM!"), Will Smith ("La Méthode Williams"), Denzel Washington ("The Tragedy of Macbeth").

Meilleure actrice : Jessica Chastain ("Dans les yeux de Tammy Faye"), Olivia Colman ("The Lost Daughter"), Penelope Cruz ("Madres Paralelas"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos"), Kristen Stewart ("Spencer").

Meilleur acteur dans un second rôle : Ciaran Hinds ("Belfast"), Troy Kotsur ("CODA"), Jesse Plemons ("The Power of the Dog"), JK Simmons ("Being the Ricardos"), Kodi Smit-McPhee ("The Power of the Dog").

Meilleure actrice dans un second rôle : Jessie Buckley ("The Lost Daughter"), Ariana DeBose ("West Side Story"), Judi Dench ("Belfast"), Kirsten Dunst ("The Power of the Dog"), Aunjanue Ellis ("La Méthode Williams").

Meilleur film international : "Drive My Car" (Japon), "Flee" (Danemark), "La Main de Dieu" (Italie), "L'école du bout du monde" (Bhoutan), "Julie (en 12 chapitres)" (Norvège).

Meilleur film d'animation : "Encanto: la fantastique famille Madrigal", "Flee", "Luca", "Les Mitchell contre les machines", "Raya et le Dernier Dragon".

Meilleur documentaire : "Ascension", "Attica", "Flee", "Summer of Soul", "Writing with Fire".

Meilleur scénario original : "Belfast", "Don't Look Up: Déni cosmique", "La Méthode Williams", "Licorice Pizza", "Julie (en 12 chapitres)".

Meilleur scénario adapté : "CODA", "Drive My Car", "Dune", "The Lost Daughter", "The Power of the Dog".