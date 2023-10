Don Giovanni pour le centenaire de l’Opéra de Lille

Construit juste avant la Première Guerre mondiale mais inauguré seulement en 1923, l'Opéra de Lille fête son centième anniversaire. Pour l'occasion, sa dynamique directrice Caroline Sonrier affiche une nouvelle production de Don Giovanni.

C’est déjà Don Giovanni (une production de David Mc Vicar venue de la Monnaie) qui avait marqué la réouverture de l’Opéra de Lille quand, début 2004, le somptueux bâtiment de l’architecte Louis-Marie Cordonnier avait rouvert ses portes après de longs et minutieux travaux de restauration. Cette fois, c’est un metteur en scène belge qui est à la manœuvre : Guy Cassiers, ancien directeur du Toneelhuis d’Anvers, homme de théâtre avant tout mais non sans états de service lyriques puisqu'il avait notamment réalisé une Tétralogie wagnérienne pour Daniel Barenboim à la Scala de Milan et à la Staatsoper de Berlin, mais aussi une très belle Indian Queen de Purcell justement à Lille.

S’il annonce cette fois vouloir inscrire sa mise en scène dans l'actualité récente et compare don Giovanni à Jeffrey Epstein et Harvey Weinstein, le résultat ne convainc pas vraiment. Donna Anna et Donna Elvira sont cantonnées dans un rôle assez passif de proies effarouchées, et Cassiers impose à Zerlina de chanter ses deux airs en satisfaisant les désirs sexuels de Masetto : #metoo, vraiment ? Le metteur en scène crée un cadre général, celui d’un Don Giovanni prédateur qui traite ses conquêtes comme des quartiers de viande. Et, du coup, c’est une accumulation de carcasses de porc, morceaux de viandes et membres humains sanguinolents jusqu’au banquet final, pour lequel Don Giovanni reçoit le Commandeur dans une sorte de chambre froide. Le tout est de plus en plus sanglant, mais la direction d'acteurs reste assez rudimentaire, de telle façon que l'intensité dramatique du spectacle n'est pas au niveau que l'on aurait pu espérer.

La soirée est dirigée par Emmanuel Haïm, cheffe attachée à l'opéra de Lille depuis 2004 et qui a dirigé de nombreuses productions de musique baroque avec son ensemble Le Concert d'Astrée. Si elle n’est pas toujours aussi dramatique qu’on pourrait l’attendre, sa baguette est précise et efficace, et les sonorités des instruments anciens de l’ensemble Le Concert d'Astrée sont particulièrement bienvenues, notamment dans les moments de danse.

La distribution est dominée par trois chanteuses qui incarnent particulièrement bien leur rôle : Emöke Barath en Donna Anna à la voix ronde et puissante Chiara Skerath, brûlante Donna Elvira, et Marie Lys, brillante Zerlina. Excellents aussi, le Commandeur de James Platt, le Masetto de Sergio Villegas Galvain et le très beau Don Ottavio d’Éric Ferring. Timothy Murray (Don Giovanni) et Vladyslav Buialsky (Leporello) ont des voies adéquates, mais un peu faibles.

" Don Giovanni " se donne à l’Opéra de Lille jusqu’au 16 octobre et sera diffusé sur Musiq3 le 4 novembre à 20h. A l’occasion du jubilé, le livre " Une maison d’opéra au XXe siècle. Opéra de Lille 1923 – 2023 " est publié sous la direction de Raphaëlle Blin aux éditions Snoeck (240 p., 230 illustrations, 35 €).