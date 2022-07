Don Felder et sa collaboration sur ''Two Lane Highway'' de Pure Prairie League

Guitariste des Eagles pendant 3 décennies, Don Felder avait joué auparavant avec David Crosby et Graham Nash. On peut affirmer que Felder a eu une carrière musicale pendant et après les Eagles. Et c’est justement le 'pendant' qui nous intéresse. Outre ses trois albums solos, Don Felder va contribuer, grâce à ses talents musicaux, au succès de quelques noms bien connus. Il joue de la guitare sur "Eaten Alive" de Diana Ross, sur "Living Eyes" des Bee Gees, sur "You’re Only Lonely" de J.D. Souther. Il sera, aux côtés de Chet Atkins et Emmylou Harris, sur l’album "Two Lane Highway" de Pure Prairie League.