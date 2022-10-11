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Донорство крові | Don de sang

il y a 50 minutesTemps de lecture3 min
Par Charlotte Legrand

Бельгійський Червоний Хрест регулярно відчуває нестачу донорської крові. Кров - незамінний продукт. Жоден синтетичний препарат, ніяке лікування не замінить людську кров. Це "незамінний продукт".

У лікарнях щодня хворі або поранені потребують крові, щоб ви-жити. За даними Червоного Хреста, щороку потрібно 500 000 мішків.

Проблема в співвідношенні заявників і донорів – менш чисельних.

За даними Червоного Хреста, кров здає менше кожного десятого. Однак колись це знадобиться 1 із 7 людей.

 

Хто може здати кров?

У Бельгії Червоний Хрест організовує збір крові протягом року. Але хто може бути донором?

Будь-яка особа у хорошому стані здоров’я, віком від 18 років, вагою не менше 50 кг, яка не становить ризику передачі інфекційних захворювань.

Ви можете здавати кров максимум чотири рази на рік із затримкою не менше двох місяців між кожною донацією.

Кров можуть здавати всі групи крові, але особливо затребувані донори групи "О негативна", оскільки вони є універсальними донорами.

Якщо у вас був Covid, ви повинні зачекати 14 днів після зникнення симптомів або після дати тестування.

Якщо ви робили татуювання або пірсинг (включаючи сережки) або перманентний макіяж, ви повинні почекати 4 місяці.

Якщо ви вагітні, ви не можете здавати кров і вам потрібно почекати 6 місяців після пологів.

Крім цих кількох заходів, існує цілий ряд протипоказань. Ви можете знайти їх усі на сайті Червоного Хреста.

 

Getty Images

 

Куди я здам свою кров?

 

У Валлонії та Брюсселі є 17 постійних центрів збору. Для здачі крові необхідно записатися онлайн.

Також регулярно організовуються мандрівні збори без попереднього запису. Усі місця збору та час їх проведення зводяться до щоденника збору.

Здача крові триває в середньому 45 хвилин разом із медичною бесідою, збором крові, перекусом і часом відпочинку. Червоний Хрест радить вам добре поїсти та добре зволожити перед поїздкою туди.

 

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Більше інформації :

• На сайті www. DonneurDeSang.be

• З будь-яких медичних питань або питань, пов’язаних зі здачею крові, телефонуйте за безкоштовним номером 0800 92 245

Don de sang

 

La Croix-Rouge de Belgique connait régulièrement des pénuries de dons de sang. Or le sang est un produit irremplaçable. Aucun médicament de synthèse, aucun traitement ne peut remplacer le sang humain. C’est un " produit irremplaçable ".

Dans les hôpitaux, chaque jour, des personnes malades ou accidentées ont besoin de sang pour (sur) vivre. Selon la Croix Rouge, 500.000 poches sont nécessaires chaque année.

Le problème se trouve dans la proportion entre les demandeurs et les donneurs – moins nombreux.

D’après la Croix Rouge, moins d’une personne sur dix donne son sang. Or, 1 personne sur 7 en aura besoin un jour.

 

Puis-je donner mon sang ?

 

En Belgique, la Croix-Rouge organise tout au long de l’année la récolte de sang. Mais qui peut être donneur?

  • Toute personne en bonne santé, âgée de minimum 18 ans, pesant au moins 50 kg et ne représentant pas de risque de transmettre des maladies infectieuses.
  • Vous pouvez donner votre sang quatre fois par an maximum avec un délai d’au moins deux mois entre chaque don.
  • Tous les groupes sanguins peuvent donner leur sang, mais les donneurs du groupe  “O négatif” sont particulièrement recherchés cat ils sont donneurs universels.
  • Si vous avez eu le Covid, vous devez attendre 14 jours après la fin des symptômes ou après la date du test .
  • Si vous avez fait un tatouage ou un piercing (y compris des boucles d’oreilles) ou du maquillage permanent, vous devez attendre 4 mois.
  • Si vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas donner votre sang et vous devez attendre 6 mois après votre accouchement.

En plus de ces quelques mesures, il existe toute une série de contre-indications.  Vous pouvez toutes les retrouver sur le site internet de la Croix Rouge.

 

Où donner mon sang ?

 

Il existe 17 centres de prélèvement fixes en Wallonie et à Bruxelles. Vous devez prendre rendez-vous en ligne pour un don de sang.

Des collectes itinérantes sans rendez-vous sont également organisées régulièrement. Tous les lieux de prélèvement et leurs horaires sont rassemblés dans un agenda des collectes.

Un don de sang dure en moyenne 45 minutes avec l’entretien médical, le prélèvement, la collation et le temps de repos. La Croix Rouge vous conseille de bien manger et de bien vous hydrater avant de vous rendre sur place.

 

Plus d’informations :

  • Sur www. DonneurDeSang.be
  • Pour toute question médicale ou liée au don de sang, appelez le numéro gratuit 0800 92 245

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