Донорство крові | Don de sang

Бельгійський Червоний Хрест регулярно відчуває нестачу донорської крові. Кров - незамінний продукт. Жоден синтетичний препарат, ніяке лікування не замінить людську кров. Це "незамінний продукт".

У лікарнях щодня хворі або поранені потребують крові, щоб ви-жити. За даними Червоного Хреста, щороку потрібно 500 000 мішків.

Проблема в співвідношенні заявників і донорів – менш чисельних.

За даними Червоного Хреста, кров здає менше кожного десятого. Однак колись це знадобиться 1 із 7 людей.

Хто може здати кров?

У Бельгії Червоний Хрест організовує збір крові протягом року. Але хто може бути донором?

Будь-яка особа у хорошому стані здоров’я, віком від 18 років, вагою не менше 50 кг, яка не становить ризику передачі інфекційних захворювань.

Ви можете здавати кров максимум чотири рази на рік із затримкою не менше двох місяців між кожною донацією.

Кров можуть здавати всі групи крові, але особливо затребувані донори групи "О негативна", оскільки вони є універсальними донорами.

Якщо у вас був Covid, ви повинні зачекати 14 днів після зникнення симптомів або після дати тестування.

Якщо ви робили татуювання або пірсинг (включаючи сережки) або перманентний макіяж, ви повинні почекати 4 місяці.

Якщо ви вагітні, ви не можете здавати кров і вам потрібно почекати 6 місяців після пологів.

Крім цих кількох заходів, існує цілий ряд протипоказань. Ви можете знайти їх усі на сайті Червоного Хреста.