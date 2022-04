Don de corps à la science : les instituts d'anatomie observent une pénurie de donateurs

Cette salle de dissection ne serait rien sans le don de corps à la science. Et la demande est importante, chaque année entre 60 et 80 corps sont étudiés dans cette salle.

"Le fait de manipuler les corps, je pense que ça reste essentiel pour se rendre compte de la réalité des choses" explique le Dr Pierre Bonnet, urologue et professeur d’anatomie à l’ULiège. Pour les étudiants c’est aussi, souvent, un premier contact avec la mort et "la première fois, quelque part, qu’ils sont confrontés, on pourrait dire, au secret médical. En tout cas à l’éthique et à la déontologie de la pratique médicale qui évidemment impose le respect maximal des patients et ici aussi des donateurs".