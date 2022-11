"Dommage de ne pas avoir mieux utilisé ce moment" : la Coalition Climat juge "décevant" le discours d'Alexander De Croo à la COP27

Greenpeace rappelle que les solutions sont connues. Parmi celles-ci, elle cite les investissements massifs dans l'isolation des maisons, dans les transports publics et dans les énergies renouvelables. Elle plaide également pour une augmentation des taxes sur les bénéfices des géants de l'énergie fossile au niveau international et appelle le gouvernement à se doter d'un plan solide pour sortir progressivement des énergies fossiles et mener une transition juste qui prenne en compte l'avenir des travailleuses et travailleurs.

Enfin, Greenpeace invite la Belgique à se montrer solidaire envers les pays du Sud, tenir ses promesses de financement climat, et prendre des engagements concrets en matière de compensation des pertes et dommages subis par les pays pauvres, les moins responsables du réchauffement climatique mais en première ligne de ses effets dévastateurs.

"Il reste deux semaines de COP27 pour que la Belgique s'engage réellement pour la justice climatique. Deux semaines pour que la Belgique se montre à la hauteur du défi du dérèglement climatique", a conclu la Coalition Climat.