Dominique Ragheb raconte les coulisses du clip de "Where the Streets Have No Name" de U2

Cette semaine, Fanny Gillard reçoit Dominique Ragheb pour évoquer les coulisses du célèbre clip de U2 dans ce nouvel épisode de Review.

"Where the Streets Have No Name", morceau d’ouverture de l’album Joshua Tree, a propulsé le groupe au rang de stars internationales, et la petite particularité de celui-ci est que la vidéo ne reflète absolument pas le sens des paroles du titre…

Cette vidéo nous rappelle bien entendu le célèbre concert sur le toit des Beatles, mais ici, nous sommes dans une tout autre ambiance, une autre époque, et c’est ce que Dominique, grand fan de U2, explique au micro de Fanny Gillard ci-dessus !