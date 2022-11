Dominique Monami, toujours sur la balle !

Quand elle commence à jouer à 9 ans, Dominique Monami réalise très vite que le tennis est sa passion et qu’il va falloir " tout donner " pour ressembler à son Idole Chris Evert. À 18 ans, son premier objectif de joueuse professionnelle est d’atteindre le top 100 en deux ans ; ce qu’elle fera en six mois ! La suite, on la connaît : elle atteindra le top 10 et remportera une médaille olympique avec Els Callens aux JO de Sidney. Ce que l’on sait moins c’est que cette médaille était son dernier objectif de joueuse. En effet, après 10 ans au top, la Verviétoise ayant perdu le plaisir de jouer, commence à réfléchir au sens de sa vie et décide de mettre fin à sa carrière qui ne lui apporte plus de satisfactions personnelles.