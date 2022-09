Dominique Monami : "Serena Williams a révolutionné le tennis, et pas seulement par sa puissance"

Au début de la carrière de Serena, et de sa sœur, beaucoup de gens disaient que ces deux-là ne savaient que frapper. Leur carrière a prouvé que ce n’était pas vrai, qu’elles savaient aussi très bien jouer au tennis. Mais c’était nouveau, cette puissance, non ?

Cela a été un changement assez important sur le circuit. Quand j’ai commencé, j’ai vécu la période du tennis défensif. Beaucoup de filles du top 100 jouaient plutôt des balles hautes, et un tennis un peu passif. Et puis, ce tennis n’a plus été efficace, et le jeu est devenu de plus en plus offensif. Avant les sœurs Williams, on avait déjà eu Monica Seles, qui avait un tennis très agressif. Mais j’ai joué contre Monica et contre Serena, et ce n’était pas la même chose. Monica frappait sur toutes les balles, mais ne frappait pas aussi fort, et elle était très précise. Serena avait une plus grande puissance. J’avais vraiment l’impression d’être dépassée, physiquement. Cette tendance est devenue de plus en plus dominante, au début des années 2000. Kim Clijsters frappait très fort aussi, d’ailleurs. Et le tennis actuel est fait de frappes très puissantes. Les joueuses, en règle générale, frappent beaucoup sur tout. Et il y a peu de variations. A leur époque, ce n’est pas que Serena et Venus ne savaient pas jouer au tennis, loin de là, mais leur puissance a fait qu’elles ont dominé le circuit féminin pendant des années. Il y a eu des exceptions, dont Justine Henin, qui arrivait à produire un tennis plus fluide et plus varié, et à contrecarrer le jeu des deux Américaines.