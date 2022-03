Dominique Monami et la retraite d’Ashleigh Barty : "Le tennis féminin manque de figures emblématiques"

Une retraite anticipée qui affecte tout le milieu du tennis féminin qui se cherche depuis quelques années déjà des figures emblématiques comme Justine Henin, Kim Clijsters, Maria Sharapova, Martina Hingis, Steffi Graf, Monica Seles ou les sœurs Williams ont pu l’être. "C’est le principal souci du tennis féminin actuel. Il manque une véritable identité au niveau des joueuses du top. Honnêtement, même moi, je ne pourrais pas vous citer les filles qui sont dans le top 10 mondial parce que ça change tout le temps. Barty était la seule à sortir du lot, de par sa constance notamment. Elle est loin l’époque des filles qui restaient longtemps numéros un mondiales. Et c’est problématique parce que le public ne s’identifie pas. Ce qui rend le circuit nettement moins attractif que dans le passé. Il manque de leading ladies"

Quant aux raisons qui expliquent cette situation, elles sont multiples selon l’ancienne joueuse belge. "Il manque de joueuses capables de garder la constance du top. L’aspect physique entre aussi en considération. Et la pression est de plus en plus difficile à supporter et à gérer. Autant la pression que les joueuses se mettent elles-mêmes mais aussi celle de l’extérieur et des réseaux sociaux. On est vraiment à la recherche de joueuses à qui se rattacher. Prenez l’exemple de l’US open l’année passée remporté par une joueuse qui sort de nulle part (Raducanu, NDLR). Malgré sa chouette personnalité, elle n’a pas vraiment confirmé. Et c’est ce qui est dommage. On aurait envie de s’attacher à ce genre de joueuse mais elle n’a pas réitéré son exploit. Alors que les joueuses dans le passé confirmaient régulièrement leur statut de numéros 1 mondiales. Chez les hommes, c’est totalement le contraire. Ce sont de vraies figures emblématiques. "

Et si l’explication était à trouver du côté du niveau général du tennis féminin ? "Je ne pense pas parce que globalement, le niveau est plus élevé. Actuellement, une 50e mondial peut battre une top 10. ce qui n’était pas le cas par le passé. Mais quand une fille performe, elle ne confirme pas. C’est ça le souci."