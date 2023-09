Dominique Michel (Comeos) : "Les Belges dépensent 2,5 milliards d’euros par an dans les supermarchés des pays voisins"

"Pourquoi les prix dans les supermarchés français et luxembourgeois sont-ils moins chers qu’en Belgique ?", se demande une téléspectatrice lors de l’émission QR Actu. Dominique Michel, CEO de la Fédération belge du commerce (Comeos), estime qu’il y a trois raisons à cette différence de prix avec les grandes surfaces belges.

Le patron de Comeos pointe d’abord les coûts salariaux : "Une caissière en Belgique va coûter, et non gagner, 30% de plus qu’en France. C’est un gros problème."

Dominique Michel souligne ensuite le poids des taxes : "En Belgique, nous avons une taxe d’emballage qui coûte 340 millions d’euros. Qui paie cette taxe ? Ce sont les consommateurs. Cette taxe n’existe pas en France."

Les grandes multinationales appliquent aussi des prix différents en fonction des pays, explique le représentant des commerçants : "Pour les grandes marques internationales, on est malheureusement plus cher en Belgique. C’est très difficile à combattre. "

Perte de 2,5 milliards par an

Ces différences de prix avec l’étranger ont des répercussions sur les comportements des consommateurs belges. "C’est un manque à gagner gigantesque : on perd chaque année 2,5 milliards d’euros. Ces montants partent de la Belgique vers les Pays-Bas, l’Allemagne et essentiellement vers la France. Il faut s’imaginer une très belle société avec un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros qui va s’installer à la frontière et non en Belgique. C’est une perte énorme qui a un gros impact sur l’emploi", avertit Dominique Michel tout en appelant le gouvernement fédéral à prendre d'urgence des mesures.