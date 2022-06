Dominique Dricot en direct des 24h moto de Spa et de Rétromoteur à Ciney

Les 24H SPA EWC Motos se tiendront du 2 au 5 juin 2022 sur le Circuit de Spa-Francorchamps.

Une nouvelle page de l’histoire d’un Circuit centenaire s’écrit avec le retour du tracé de Spa-Francorchamps au calendrier du Championnat du Monde d’Endurance FIM EWC.

Renouant avec l’esprit des célèbres 24 Heures de Liège, dont la dernière manche EWC remonte à 2001, les 24H SPA EWC Motos promettent une course d’endurance à nulle autre pareille. Ce grand rendez-vous populaire retrouve en 2022 un tracé vallonné ultra rapide sans oublier ses virages mythiques : Raidillon, Double Gauche, Bruxelles, Chicane…, qui raviront les passionnés de deux roues.

Certains des meilleurs pilotes, teams, constructeurs de motos et fabricants de pneumatiques au monde tenteront de l’emporter sur les 7,004 km du Circuit de Spa-Francorchamps, qui a fait l’objet d’importantes améliorations en matière de sécurité spécifiquement pour la seconde manche de la saison EWC 2022, mais qui continuera d’offrir au monde international de la course motocycliste une énorme montée d’adrénaline.

Vous pourrez également découvrir les courses annexes : la FIM Sidecar World Championship mais aussi les 4 Hours of Spa Classic qui réuniront des motos qui ont roulé entre 1987 et 2001 et l’International Bridgestone Handy Race qui permet aux pilotes en situation de handicap de se surpasser à travers des objectifs physiques et sportifs sur des machines adaptées en fonction du handicap.