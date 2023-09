Dominique, Dom, Bro…

Sentiment bizarre. L’impression d’entendre au loin tes incroyables imitations de Felice Mazzu, d’Enzo Scifo ou d’Eden Hazard. Mais désormais, les rires que tu provoquais font partie du passé. Ces derniers temps, dans les couloirs de la RTBF, tu étais devenu l’incarnation du mot courage. Depuis 2015 et le terrible diagnostic, tu as toujours regardé la maladie les yeux dans les yeux, comme un sportif toise son adversaire avant une compétition. Toi qui adorais le foot, tu étais à la fois un défenseur teigneux contre la maladie, un milieu de terrain plein d’imagination pour repousser la douleur, un attaquant tout en panache pour mettre dans le vent, par de subtils crochets dont tu avais le secret, ces métastases que tu n’avais pas peur de nommer, ni de défier.

Un cancer à 32 ans? Et alors ? Ce n'est pas ça qui allait t’empêcher de vivre, t’empêcher de faire du sport, t'empêcher d'exercer le métier de tes rêves, t'empêcher de fonder une famille à qui l'on pense très fort aujourd'hui.

Tu as débarqué chez nous comme stagiaire il y a une quinzaine d’années. L’œil vif, le regard curieux, l’oreille avide d’écouter et d’apprendre. Parfois un peu stressé par la peur de mal faire mais avec déjà cette vision éclairée sur le sport et cette folle passion pour le journalisme. Et puis, il y avait cette fierté d’intégrer un cénacle sur lequel tu avais toujours lorgné. Une carrière prometteuse s’ouvrait à toi.

Tu étais érudit, passionné, révolté, féru des radios françaises et amoureux des jolies constructions "en multipistes" pour ambiancer tes reportages radio. Tu faisais d’ailleurs de la " vraie " radio. Enfant, tu avais transformé ta chambre en studio pour " faire semblant ". C'était la traduction de ta passion. Tu avais une voix, une intonation, un style bien à toi. Tes textes étaient ciselés au couteau, tes montages étaient chirurgicaux. Partout tu disais ta fierté d'être un membre de la RTBF, cette grande boîte avec ses quelques défauts mais aussi ses innombrables qualités. Y bosser, c’est une chance. Et tu en étais bien conscient.

Il faut aimer ce qu’on fait au quotidien. Tu aimais le journalisme. Ce journalisme qui est l’envie de comprendre, mais surtout de transmettre aux autres, pour les aider à décrypter ce monde étrange qui nous englobe, et parfois nous dévore. Tu étais exigeant, perfectionniste avec un incroyable souci du détail et un rejet constant de la facilité. Sans oublier ton côté râleur évidemment. Oh, tu n’étais pas un râleur narcissique non, non. Mais un râleur idéaliste, avide de reculer les limites du consensus mou, de la pensée unique et de la communication orchestrée. Tu refusais le " ronron ", tu enrageais des déclarations creuses, tu pestais sur les vendeurs de vent. Tu râlais car tu voulais aller plus loin. Tu voulais exercer le mieux possible cette profession si souvent galvaudée par les faux semblants, les querelles d’ego et les stratégies de com’.

Tu étais un gars du cru qui adorait sa rue, un gamin du coin qui ne partait jamais bien loin. Si tu es devenu journaliste sportif " en région ", c’est parce que tu aimais la tienne et notamment le village de ton enfance Basècles, " el plus biau des villach " comme on dit là-bas. Ton job, c’était l’info du Hainaut et plus particulièrement, ces dernières années, l’info du pays carolo. Le Sporting, les Spirou, les Dauphines mais " pas que "… car tu avais à cœur de valoriser aussi les " petits sportifs d’ici ", à cœur de mettre sous le feu des projecteurs les pépites, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, sous-médiatisées.

Tu pratiquais avec enthousiasme ce beau métier qui, chaque jour, nous fait célébrer des athlètes rendus hors du commun par leur mental d’acier et leur folle résilience. Mais à côté des Lotte, des Remco, des Wout, des Nafi, des Romelu, il y avait notre p’tit Dom. Un guerrier. Un battant. Comme nous n’en avons jamais vu. Ton Tour de France, il aura duré huit ans ! Huit longues années chahutées par des montées de cols, des chutes, des crevaisons, des sauts de chaîne. Chaque fois, tu t’es relevé. Même si chaque fois, c’était plus dur. Et sur la ligne d’arrivée à Paris, cette saloperie de crabe t’a coiffé au sprint. Dans la tribune de presse, tous les commentateurs ont bien vu que c’était toi le plus costaud pendant la course mais le sport est parfois injuste. Et la vie encore plus.

Jamais tu n’as renoncé alors que tu savais ton combat perdu d’avance. Maintenant que tu es parti, nous retiendrons l'homme. Le battant. Le courageux. Le fidèle. L'empathique. L’homme le plus fort du monde. Lundi, mardi, mercredi encore, lorsque nous t’avons rendu visite, tu voulais y croire. C’était… bluffant.

Tu as souvent répété, notamment le jour de tes 40 ans, le 9 septembre dernier, combien tu nous aimais. Nous aussi nous t’aimons Dominique. Infiniment. On mesure la grandeur d'un homme à la qualité des gens qui l'aiment. Ta chère épouse Mariam et tes merveilleux enfants, Yanis et Sofia, en témoignent. Tu nous as donné une leçon. Une leçon de caractère, d’optimisme, d'humilité. Et tu nous manqueras terriblement. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Essayons de nous en montrer dignes.

La Rédaction des Sports et la RTBF adressent à toute la famille de Dominique Kovacs ses plus sincères condoléances.