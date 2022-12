Dominique Besnehard victime d'un problème cardiaque après la soirée Miss France

Dominique Besnehard vient d'annoncer une mauvaise nouvelle via ses réseaux sociaux. Alors que le producteur le série "Dix pour cent" était dans le jury de la dernière élection Miss France, celui-ci a un eu un problème juste après la cérémonie.

Le samedi 17 décembre dernier, Miss Guadeloupe devenait Miss France 2023. Dans le jury, on pouvait retrouver le chanteur Kendji, l'humoriste Bérangère Krief ou encore l'acteur Francis Huster.

Après l'élection, Dominique Besnehard a eu un problème cardiaque comme il l'explique dans un post Facebook :

"Ce Noël est un peu spécial pour moi cette année. En effet je suis à l'hôpital Georges Pompidou en observation après un problème cardiaque survenu le lendemain de la soirée des Miss où j'étais dans le jury présidé par Francis Huster. Merci à Francis Huster et à mon ami Hubert d'avoir pris conscience que je déraillais et ont fait arrêter la voiture alors qu'ils croisaient MAGIQUEMENT une voiture de pompiers. Quelle aurait ma destinée Alors ? Tout est dans l'ordre maintenant je pense car je suis bien suivi par mon cardiologue et par l'équipe de l'hôpital Georges Pompidou."

Le producteur et agent de cinéma peut remercier son ami ainsi que Francis Huster.