Dominique A - entre "Le présent impossible" et "Le monde réel"

Dominique A, auteur-compositeur-interprète, est un artiste inclassable aux frontières de la chanson et de l’avant-garde du rock ! Originaire de Provins, installé à Nantes après avoir vécu e.a à Bruxelles dans les années ’90, Dominique Ané est un amoureux des mots sous toutes ses formes : chroniques musicales, livres, et bien sûr, chansons et poèmes. Il vient d’ailleurs de sortir son premier livre de poésie ‘Le Présent impossible’ et son 14ème album ‘Le Monde réel’ qu’il présentera au W:Halll ( Woluwé Saint-Pierre) le 2 février.