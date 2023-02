Domenico Tedesco : un choix qui soulève pas mal de questions

A Shalke 04 (juin 2017), qui est sa première expérience au haut niveau, il réussit brillamment la première saison : vice-champion derrière le Bayern. Huit mois plus tard il est remercié après un cinglant 7-0 sur la pelouse de Manchester City.

Au RB Leipzig (décembre 2021), les six premiers mois lui permettent de redresser la situation sportive de l’équipe, alors 11e au classement. Il va la qualifier pour la Ligue des Champions tout en accédant aux demi-finales de l’Europa League. Il remporte aussi la Coupe d’Allemagne en 2022. Et puis patatra, un 5 points sur 15 en championnat et un revers 1-4 contre le Chaktar Donetsk pour l’entrée en lice de C1, il est limogé.

"Dans les deux clubs, les observateurs ont été déçus de lui assez rapidement. Les entraînements n’étaient pas convaincants, son coaching et ses analyses non plus. Et quand les résultats commençaient à faiblir, on soulignait bien entendu son absence de carrière de joueur, ce qui n’est pas juste, mais c’est ainsi. Je crois qu’en Allemagne il est grillé, en tout cas pour le haut niveau. Ceci dit, il a brillamment réussi ses examens pour l’obtention du diplôme d’entraîneur".