Domenico Tedesco sur le brassard de capitaine de Kevin De Bruyne : "Il y a eu une bonne réaction de toute l’équipe"

Domenico Tedesco nous a accordé une interview ce vendredi. Le sélectionneur des Diables Rouges est revenu sur de nombreux sujets dont celui du capitanat.

Alors que les Diables Rouges sont rentrés dans leur club, Domenico Tedesco est revenu sur ses premières semaines en tant que sélectionneur national et notamment sur le choix de Kevin De Bruyne comme capitaine : "Je suis très satisfait. Il était heureux par rapport à ça, il l’a dit et je l’ai senti", explique le T1 national au micro de Pierre Deprez.

"Il y a eu une bonne réaction de l’équipe par rapport à ça. Kevin est très important pour nous. Il l’a montré sur les deux rencontres. Il a deux victoires en tant que capitaine, ce n’est pas rien" ajoute le sélectionneur.

Et lorsqu’on lui demande s’il n’y a pas de déçu par rapport à ce choix, notamment dans le chef de Romelu Lukaku, le sélectionneur répond directement : "Il n’était pas déçu. On a beaucoup de capitaines je l’ai toujours dit. Un seul peu porter le brassard, mais par exemple Jan Vertonghen est très important pour l’équipe. Il y a aussi Romelu Lukaku et Thibaut Courtois. J’ai expliqué ma décision. Romelu est très important pour l’équipe, il est un leader et un top joueur, top attaquant avec une bonne mentalité. Il est ouvert d’esprit et essaye toujours d’aider tout le monde. J’apprécie cela".

La réponse de Tedesco est également directe au sujet du positionnement de Kevin De Bruyne dans son onze. "Il peut tout faire. Les tops joueurs peuvent tout faire et jouer n’importe où. On l’a vu lors des deux matches. Il est à l’aise dans plusieurs positions et à City, il joue à plusieurs positions. Sur le flanc ou en soutien d’attaque. Il peut vraiment tout faire", conclut Domenico Tedesco à propos de son capitaine.