Domenico Tedesco sur la non-sélection d’Axel Witsel : "Pas définitif, la porte reste ouverte"

Et si l’absence du métronome madrilène résonne comme étant la plus importante mais surtout la plus tranchante, d’autres joueurs suivront de loin les performances de leurs compatriotes. À commencer par les jeunes retraités comme Hazard, Mignolet et Alderweireld. Le dernier cité avait pourtant émis le souhait de continuer après le dernier Mondial. "J’espère que Toby n’a pas changé d’avis après notre discussion, sourit le tacticien transalpin. J’avais été le voir à Anvers, c’était une agréable rencontre, j’ai encore senti le feu en lui. Il semblait très motivé pour l’avenir aussi bien avec son club qu’avec la Belgique. Une semaine après, il m’a contacté pour me prévenir de sa décision et je la respecte car il a été très droit."