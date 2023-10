Domenico Tedesco se sent bien chez les Diables : "Je ne vais pas faire de test étrange ou fou... on doit avancer"

"On veut gagner contre la Suède et garder la première place du groupe. On verra pour novembre, mais on n'aura pas de temps à perdre, on aura seulement deux matches. Il y aura peut-être des tests, mais pas des choses étranges ou folles. On doit avancer, les échéances arrivent rapidement", a-t-il poursuivi. "Ce rassemblement d'octobre est centré sur notre manière de défendre. Le précédent était centré sur l’attaque, avec des matches contre l'Azerbaïdjan et l'Estonie. Du point de vue de notre défense, on peut faire mieux. On a regardé le match contre l'Autriche avec les joueurs samedi matin. On était bien organisé même si c’était un peu différent de la théorie."

Et d'ajouter : "On doit toujours analyser l’adversaire. On n’allait pas spécialement avoir la possession contre les Autrichiens, on savait que le pressing adverse serait omniprésent. J’aime la flexibilité tactique, on en a besoin. On a les joueurs pour changer de système quand il le faut. Parfois il nous faut la possession, parfois on doit être patient ou changer des choses. J’aimais beaucoup le style du FC Séville quand ils gagnaient plusieurs trophées."