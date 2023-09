Domenico Tedesco revient sur les transferts de Jérémy Doku et de Roméo Lavia : "Le plus important est d’être heureux du choix posé"

Après l’échec de la dernière Coupe du monde, il fallait du changement chez les Diables. Plusieurs cadres comme Eden Hazard, Axel Witsel, Toby Alderweireld ou Simon Mignolet ont pris leur retraite internationale et un nouveau sélectionneur en la personne de Domenico Tedesco a été nommé. Un sélectionneur qui a réussi ses débuts à la tête de l’équipe nationale et qui insuffle un vent de fraîcheur et de jeunesse au sein du groupe. L’entraîneur italo-allemand n’hésite pas à faire confiance à de jeunes éléments comme Johan Bakayoko, Hugo Siquet qui vient de décrocher sa première sélection, Jérémy Doku ou encore Roméo Lavia. Ces deux derniers ont décroché un transfert de rêve cet été. Doku a quitté Rennes pour rejoindre Manchester City alors que Lavia est lui resté en Premier League en passant de Southampton à Chelsea.

"Les joueurs essayent de me contacter pour avoir mon avis et ce que je leur dis à chaque fois, c’est d’être heureux du choix qu’ils ont posé mais aussi qu’ils jouent." a rappelé Domenico Tedesco. "A court terme ça n’est pas encore si important mais à long terme, surtout pour des jeunes joueurs, il est crucial pour eux de jouer. C’est tout ce que je leur souhaite. S’ils obtiennent un transfert, c’est qu’ils connaissent leur nouveau club, leur nouvel environnement de travail et qu’ils ont probablement eu une discussion avec leur nouvel entraîneur. C’est un feeling que l’on ne peut pas ressentir."

Contrairement à Jérémy Doku qui fait partie du groupe des 24 joueurs, Roméo Lavia n’a lui pas été retenu pour affronter l’Azerbaïdjan et l’Estonie. "Nous sommes en contact fréquent avec Chelsea et nous avons estimé qu’il n’était pas possible de le sélectionner car il n’est pas suffisamment prêt. Il a besoin de temps (pour être au top physiquement ndla) et c’est donc la raison pour laquelle il ne fait pas partie du groupe" a conclu le sélectionneur.