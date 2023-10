Domenico Tedesco : "Pas inquiet pour Faes", "pas de changement d'approche pour Onana", "retour du Vanheusden qu'on connait"

A J-1 avant le match qualificatif pour l'Euro 2024 entre les Diables Rouges et la Suède, Domenico Tedesco s'est présenté face à la presse. A côté des questions plus générales, il s'est aussi exprimé sur trois joueurs précis : Wout Faes, Amadou Onana et Zinho Vanheusden.

"Je ne suis pas inquiet pour la situation de Wout Faes. Je comprends ce que vous voulez dire : on a concédé une grosse occasion en Azerbaïdjan par son intermédiaire. Mais c'est comme un attaquant, dont on parlera s'il marque (ndlr : et pas spécialement s'il rate une opportunité). On doit regarder la situation dans sa globalité : Wout est important pour nous. Il s'est montré précieux à plusieurs moments face à l'Autriche vendredi. Ce n'est pas facile de défendre contre cette formation. Wout et Jan Vertonghen travaillent bien dans le centre de la défense", a précisé le sélectionneur des Diables.