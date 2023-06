Domenico Tedesco : "On était nerveux… le rassemblement a été très compliqué, mais on prend 4 points"

Les Diables Rouges se sont imposés en Estonie (0-3) ce mardi soir pour le compte de la troisième journée des qualifications pour l’Euro 2024.

"On est content de ramener trois points à la maison, ce n’est pas facile de gagner ici. L’Estonie a injecté beaucoup d’intensité et de pression en début de rencontre. C’était compliqué de trouver les espaces libres. On s’y attendait. On jouait de manière nerveuse. Il y a des jeunes joueurs dans l’équipe, c’est naturel de parfois se chercher un peu. On doit être plus fort, on a perdu des ballons faciles. On ne jouait pas assez vite pour déplacer notre adversaire. Notre qualité de passe était trop faible. C’était mieux en deuxième période, mais c’est évident que notre premier but était très important. Il a changé la rencontre, on était beaucoup moins nerveux ensuite. Il n’y aura pas d’adversaire facile dans ce groupe qualificatif. Ce rassemblement a été chargé, il se termine avec un beau résultat", a indiqué Domenico Tedesco.

"Romelu Lukaku est dans une bonne forme, il est important pour l’équipe. Je suis très content pour lui et pour l’équipe. On a fait entrer plein de jeunes joueurs en fin de partie. Ils ont presté à un bon niveau. Aster Vranckx ? C’est un très bon joueur. Il manque de rythme, on le savait. On cherchait un profil proche de celui d’Amadou Onana, c’est le cas. Vous avez vu comme moi qu’il se débrouille bien. Je suis très satisfait des jeunes alignés ce soir", a poursuivi le sélectionneur des Diables.