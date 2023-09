Domenico Tedesco : "On a été plus tranchant... Coacher l'Allemagne ? Non, j'aime les Diables"

Les Diables Rouges se sont imposés ce mardi soir face à l'Estonie (5-0) dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024 de football, qui se tiendra en Allemagne.

"Je suis très satisfait. On a été plus tranchant, dans tous les domaines, que samedi. On a marqué rapidement, ça aide beaucoup contre un bloc bas. On s’est procuré plein d’opportunités, mais on aurait pu marquer plus. On doit donc améliorer notre efficacité. On n'aura peut-être pas autant d'occasions dans des plus 'grands' matches. Ma conclusion à chaud, c'est qu'on doit faire preuve de plus de réalisme. Tout n’était pas mauvais samedi... et tout n’était pas parfait ce soir. Je note aussi qu’on a fait preuve de patience quand il le fallait. En possession, notre structure était bonne. On a pu récupérer plein de ballons rapidement. C'est ma première victoire à domicile avec les Diables. C'est fantastique ! Surtout pour Jan Vertonghen. Je suis fier de lui, il le mérite vraiment. Tu joues ton 150e match, tu marques, on gagne et tu prends le brassard en fin de match", précise Domenico Tedesco après la rencontre.

"Je suis très heureux de mes six premiers matches avec l'équipe nationale belge. Si l'Allemagne m'appelle ? J'aime les Diables Rouges, j'aime être le coach de la Belgique. Rien ne changera si on m’appelle", poursuit-il. "On n’est pas encore qualifié. Le foot est incroyable, l’objectif c’est d’avoir un noyau en forme et d’aller en Autriche avec de la confiance. On veut cette qualification le plus vite possible."