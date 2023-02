Domenico Tedesco nouveau sélectionneur des Diables : les datas c’est bien, l’humain, c’est peut-être mieux

Domenico après Roberto. Tedesco, 37 ans, après Martinez, 49, c’est donc officiel. Et comme Martinez à l’époque, l’Union belge de foot le présente comme un coach moderne. Mais c’est quoi finalement un entraineur moderne ? En Allemagne, on le surnomme "the laptop coach", soit un entraineur féru d’ordinateur, de datas, ces données chiffrées qui tentent d’objectiver le foot, ce qui est loin d’être gagné. Mais surnom n’est pas synonyme d’exception. Les datas, désormais, tout le monde les utilise. Les coachs, les adjoints, les analystes vidéo, les entraineurs de gardiens, les recruteurs, les managers et même les médias. Et donc les adversaires.