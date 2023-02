Domenico Tedesco : "Nous avons une liste de 100 joueurs, qui pourraient rejoindre le noyau des Diables"

Domenico Tedesco s’est plié aux interviews individuelles ce vendredi. Pour sa deuxième sortie médiatique avec la casquette de sélectionneur des Diables Rouges, le coach allemand s’est dit impatient de rencontrer ses joueurs et les fans.

Le nouvel entraîneur de l’équipe belge dégage moins d’assurance que Roberto Martinez, mais autant d’enthousiasme que son prédécesseur : "Je suis très heureux d’être à ce poste. Je suis très fier et super motivé".

L’entraîneur de 37 ans va devoir opérer une première sélection, pour le premier match que les Diables joueront le 24 mars en Suède, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024. Depuis sa désignation, il visionne des matchs, encore et encore : "J’ai déjà regardé toute une série de matchs à la télévision. J’ai également collecté des datas. Ce week-end je vais voir 5 matches, dans les stades. J’aurai une vue d’ensemble. Et ensuite je devrai faire ma sélection".

Tedesco ne fera pas, tout à fait, table rase du passé pour sa première sélection : "On pensait au départ se baser sur les dernières sélections de Roberto Martinez. Mais finalement on va aller un cran plus loin. On ne va pas repartir de zéro, mais on a une liste de 100 joueurs potentiels".