Domenico Tedesco, le ‘data-freak’un peu volage au chevet des Diables Rouges

Alors, que penser de ce jeune coach ? Vous l’avez vu, Tedesco ne reste généralement pas très longtemps dans les clubs par lesquels il passe. Parfois, c’est de son plein gré qu’il décampe, parfois il est gentiment poussé vers la sortie. Souvent, la 1e impression est la bonne et c’est ensuite que les choses se gâtent. D’aucuns lui reprochent d’ailleurs un jeu pas assez spectaculaire.

Deuxième chose, Tedesco n’a jamais entraîné de sélection nationale. Roberto Martinez non plus, avant son passage chez les Diables. C’est vrai. Sauf que quand on est un éternel perfectionniste comme Tedesco, les fenêtres internationales, de plus en plus courtes, ne laissent généralement pas énormément de temps pour peaufiner les automatismes. De quoi laisser Marc Wilmots plutôt perplexe : "C’est un entraîneur de club. Sélectionneur ce n’est pas la même chose. Il n’aura pas le temps de préparer ses matches comme en club. En équipe nationale les joueurs arrivent le lundi, et match c’est déjà le jeudi. Donc si on compte la phase de récupération, le coach n’a que deux entraînements pour faire comprendre aux joueurs ce qu’il veut, c’est extrêmement compliqué".

A 37 ans, Tedesco espère donc insuffler un vent de renouveau chez ces Diables qui en ont cruellement besoin. Mais comme depuis le début de sa carrière, il va à nouveau devoir s’adapter à un environnement qu’il ne connaît pas. En est-il capable ? On le saura très vite.