Domenico Tedesco, le bon choix pour les Diables rouges ? "Très surprenant", "on n’a pas le droit de se planter"

"C’est un choix étonnant. On n’a pas le droit de se planter. La première ambition belge dorénavant, ça doit être d’arriver en quart de finale des grands tournois. Je me pose plusieurs questions : on ne sait pas, par exemple, si les cadres ont véritablement été consultés pour ce choix ? Que connaît-il du groupe ? Il va devoir faire un grand tri et devra travailler avec Frankie Vercauteren. Ce sont deux générations différentes. Sur le terrain, ce qu’on peut imaginer, c’est un pressing très haut et une récupération rapide du ballon. Donc un football direct plutôt qu’un foot à la Pep Guardiola ou Manchester City. A ses débuts, il était assez rafraîchissant. Notre Coupe du monde, c’est aussi l’échec d’un groupe, qui a bien vécu et a obtenu des résultats extraordinaires. Il y a une régénérescence à apporter au groupe", indique pour sa part notre consultante Christine Schréder.

Eliminée dès le premier tour du Mondial 2022, la Belgique doit disputer son premier match des qualifications pour l’Euro 2024 le 24 mars en Suède, avant un match amical face à l’Allemagne quatre jours plus tard.