Domenico Tedesco est-il l’homme de la situation pour les Diables Rouges ?

Domenico Tedesco devrait être le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. L’entraîneur allemand est passé, notamment, par Schalke 04 et Leipzig. Mais est-il l’homme de la situation ?

Présent sur le plateau du journal télévisé hier soir, Manuel Jous a apporté des éléments de réponses à la question. "Ce sera peut-être l’homme de la situation compte tenu des moyens financiers dont dispose l’Union belge. On sait que toute une série de noms un peu plus ronflants avait circulé, mais comme ils sont impayables, on accueille un nom moins connu du grand public comme on l’a fait il y a 7 ans avec Roberto Martinez. Il a tout à prouver mais il faut lui laisser du crédit car il a déjà réalisé pas mal de bonnes choses."

En effet, le potentiel successeur de Roberto Martinez a quelques atouts recherchés par l’Union belge. "Il a des méthodes assez modernes dans sa façon de travailler, de motiver. C’est quelqu’un qui s’adapte à son groupe, ce n’est pas quelqu’un qui demande à son groupe de s’adapter à lui donc il se fond dans pas mal d’environnements. Il travaille également beaucoup avec les datas, ces données de performance objectives calculées par ordinateur."

Si notre ancien sélectionneur était mis en avant pour son côté humain, Domenico Tedesco n’est pas en reste à ce niveau-là. L’entraîneur est également polyglotte. Il parle six langues dont le français, ce qui le distingue de Roberto Martinez.