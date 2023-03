Domenico Tedesco convoque un groupe réduit par rapport à Roberto Martinez : "Il marque déjà sa griffe" selon Manu Jous

Domenico Tedesco a réalisé sa première sélection ce vendredi. Le sélectionneur a notamment amorcé quelques changements de philosophie en se passant par exemple d’Axel Witsel. Mais, il a également convié un groupe réduit par rapport à ce que faisait traditionnellement son prédécesseur. En ne reprenant que 24 joueurs, notre nouvel entraîneur a séduit nos spécialistes Swann Borsellino et Manuel Jous.

Fini les groupes de parfois trente joueurs pour les rassemblements nationaux, place à un retour à la normale avec Domenico Tedesco. "Nous avions pris l’habitude d’un Roberto Martinez qui ne se mouillait qu’une fois tous les deux ans pour les grands tournois. Il ne voulait pas faire de déçus et brassait large. En revenant à un groupe de 24 joueurs, Tedesco marque déjà un peu sa griffe" soulignait Manu Jous.

Un choix plus raisonnable que Swann Borsellino appréciait également. "C’est plus cohérent de partir à 23 ou 24 même si quatre gardiens ça reste beaucoup je trouve. C’est vrai qu’on peut se dire qu’en prenant davantage de joueurs on leur fait découvrir la sélection mais pour commencer à construire quelque chose il faut un noyau réduit" martelait le jeune consultant.

À l’heure d’écrire ces lignes, certainement que des Witsel, Dendoncker ou encore Vanaken ne rejoignent pas l’avis de notre plateau.