Domenico Tedesco, choqué : "Courtois s'est senti offensé de ne pas avoir le brassard... ce serait mentir de dire qu'il est blessé"

Un peu plus de 24 heures avant le match entre l'Estonie et la Belgique, le sélectionneur des Diables Rouges Domenico Tedesco s'est exprimé face à la presse. Au centre de l'attention : l'absence de Thibaut Courtois.

"Thibaut a quitté le camp, on est ici en Estonie sans lui. C'est très dommage. On a parlé plusieurs fois ensemble. En mars, j’avais décidé que Kevin De Bruyne serait notre capitaine, sans décider qui serait numéro 2 et numéro 3. Ca se jouait entre Romelu Lukaku et Thibaut bien sûr. Pour être franc, ça m’est égal car j’ai plusieurs capitaines sur le terrain. Il y a aussi Jan Vertonghen, Yannick Carrasco ou Timothy Castagne par exemple. On a besoin de plusieurs joueurs capables de prendre des responsabilités. On a dû prendre une décision avant le match de samedi. On a eu une petite réunion. On avait décidé que Romelu serait capitaine samedi et Thibaut mardi. C’était ok. Après le match, il s’est senti offensé de cela. Je suis surpris et choqué. Je ne m’attendais pas à ce que quelque chose comme cela arrive. Il s'est senti offensé et a décidé de quitter le groupe. J'ai essayé de lui parler car c'était une grande décision. Je lui ai demandé de ne pas me faire ça, de ne pas faire ça au staff, au groupe, etc", a expliqué Tedesco.