Domenico Tedesco : "Ce n’est pas encore le foot que j’ai en tête... mais je n’aurais pas pu rêver mieux comme début"

0-3 : les Diables Rouges ont remporté ce vendredi soir, en Suède, leur premier match qualificatif sur la route de l'Euro 2024. Entrée en matière réussie pour Domenico Tedesco, le nouveau sélectionneur.

"Cette victoire est tellement importante. Le match a montré que ça n’allait pas être facile. Je suis fier de mes joueurs. Gagner, c’est toujours la bonne solution, le bon remède pour croire et créer quelque chose. Les joueurs ont prouvé que je ne m’étais pas trompé dans mes choix. Toute l’équipe a livré un travail fantastique. Le ressenti sur le banc était très prenant et en feu aussi, c’est important. Je veux souligner la performance collective. La défense, par exemple, a bien travaillé face à des excellents attaquants. Je suis satisfait de la victoire, de la mentalité affichée et la dynamique au sein du groupe. Ce n’est pas encore le football que j’ai en tête, mais c’est tout à fait normal", a résumé le coach italo-allemand.

Et d’ajouter : "Je n’aurais pas pu rêver mieux comme première. Je suis très heureux de ramener les trois points en Belgique. Il y a plein de choses que je veux améliorer : on était nerveux, on a perdu des ballons qu’on n’aurait pas dû et la Suède aurait pu ouvrir le score par exemple. Notre deuxième période était trop faible, on doit comprendre pourquoi. On doit se donner à fond dans chaque rencontre, on ne va pas gagner des matches juste en étant les joueurs belges. Ca ne peut pas être suffisant."