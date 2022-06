Dombrance, politiquement correct

Généralement, musique et politique ne sont pas des termes qui s’accordent au mieux. Cela a encore été constaté il y a tout juste un an lorsque le président français a invité Jean-Michel Jarre, Cerrone, NSDOS et d’autres pour les fêtes de la musique à l’Élysée. Événement qui survenait seulement quelques jours après une intervention policière musclée et sanglante pour mettre fin à une free party à Redon, en Bretagne. Certains acteurs musicaux, comme Casual Gabberz, voyaient dans cette soirée au palais présidentiel une récupération politique nauséabonde de la scène électronique par la classe politique, peu de temps après le scandale qui a tout de même vu un jeune homme se faire arracher la main par une grenade policière. Ambiance tendue entre le monde électronique et le pouvoir exécutif.

Assez délicat dans ces conditions de créer un album entier autour des présidents français, mais Dombrance s’y est tout de même risqué et a même réussi la prouesse de n’y insuffler aucune sorte de jugement sur les personnages cités. Le Français n’en est cela dit pas à son coup d’essai : la classe politique nationale et internationale, il l’a déjà dépeinte à quelques occasions. Poutou, Taubira, Raffarin, Fillon mais aussi AOC, Trump, Obama et Biden sont déjà sortis des machines de Dombrance. Interrogé par les Inrocks, il avait justifié sa démarche : "Mon idée avec ce projet, c’est de désacraliser les idoles politiques, pour sacraliser la musique. C’est ce en quoi je crois : en la musique et en son universalité"