Domaine Saint Roch à Couvin, un écolieu en constante transition

L’écolieu du Domaine Saint Roch est porté par de nombreuses personnes désireuses d’incarner autant que faire se peut le changement qu’ils veulent voir dans le monde. Quatre familles y sont installées en habitat groupé. Avec une multitude de citoyens qui gravitent autour du domaine, ils font battre le cœur de ce lieu en transition.

Afin de tendre vers l’auto-suffisance alimentaire, Jonathan Scohier cultive sur place fruits et légumes grâce au vaste verger pâturé par des moutons et au maraîchage sur sol vivant, la technique la plus respectueuse de l’environnement. "Les pommes du verger sont ensuite pressées et mises en bouteille au domaine. Concernant les légumes, ils sont revendus aux familles de l’écolieu et puis plus largement aux habitants de la région."

Pour préparer l’avenir, 300 arbres fruitiers ont été plantés, créant ainsi une forêt jardin. Sans surprise, la nature luxuriante qu’offre le domaine est le refuge parfait pour de nombreuses espèces végétales et animales. "L’écolieu offre une grande biodiversité ! Avec l’aide de Natagora, on a par exemple recensé une dizaine d’espèces de chauve-souris."

Grâce à Aurélie Manneback et Maud Romera, deux habitantes de l'habitat groupé, un projet d’éducation alternative a également vu le jour en septembre 2021. "L’école démocratique Les Herbes hautes accueille des enfants de 4 à 12 ans. Elle est implantée au cœur de l’écolieu, un terrain riche et vivant, favorisant les apprentissages autonomes."

Par ailleurs, le Domaine Saint Roch organise de nombreuses activités, formations et évènements, comme le festival Crescendo, un festival des initiatives de la transition de l’Entre-Sambre-et-Meuse. "Une fois de plus, l’idée est de créer du lien pour que tous ceux qui avancent dans la même direction se rencontrent et mutualisent leur travail pour solutionner les crises qui arrivent face à nous." Rendez-vous les 30/09, 1 et 2/10 pour une dose de joie collective et de découvertes locales inspirantes.

De nombreux autres projets sont également à l’étude, comme la réaffectation d’une grange pour accueillir une microbrasserie, une boulangerie ou encore un café citoyen. "Mais, le projet qui est sur le point de se concrétiser, c’est la rénovation d’un grand bâtiment où seront construits un appartement et plusieurs chambres partagées pour accueillir des woofers." Les infrastructures sont rénovées de la façon la plus écologique possible, ce qui n’est pas toujours évident puisqu’il s’agît d’un bâtiment classé. "On doit respecter toute une série de règles. L’objectif est de le rendre le plus efficient possible."

Des projets, les habitants et amis du domaine en ont à n’en plus finir. "L’idée, c’est de pousser les gens à une plus grande citoyenneté. Qu’ils se rendent compte qu’ils peuvent aussi s’investir dans la collectivité et rejoindre l’écolieu pour porter leur projet."