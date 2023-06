Domaine de Viroinval : le PS arlonais dépose un recours en annulation auprès du ministre Collignon

Le 15 décembre dernier, la Ville d’Arlon actait la vente du domaine de Viroinval. Problème, la Région wallonne (qui souhaite acheter et qui a estimé le domaine) a proposé (sur base d’une estimation du DNF) un montant de 4.597.000 euros pour 150 hectares. Un montant très en deçà des estimations qui sont revenues aux oreilles du PS arlonnais… Sur base de l’article L3122 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours en annulation a été déposé, ce lundi matin, par les socialistes auprès du ministre des pouvoirs locaux, Christophe Collignon.

Selon les sources (non dévoilées) du PS d’Arlon, le domaine ne vaudrait pas du tout 4,6 millions, mais bien plus. "Des acteurs du domaine forestier nous rapportent qu’Arlon est en train de se faire rouler. Le domaine de Viroinval vaudrait même plus de 10 millions d’euros, selon certains. Après de multiples interventions au conseil communal, la majorité à accepter de faire une contre-expertise et celle-ci a révélé une estimation de 8.618.000 euros ! C’est 100% de plus !", nous confirme Jean-Marie Triffaux du groupe "Pour vouS" (min).

Un écart de 4 millions d’euros

Une différence de 4 millions d’euros par rapport au prix de vente fixé par la région wallonne, il y a de quoi faire dresser les cheveux des socialistes arlonais. Le conseiller Jean-Marie Triffaux dénonce aussi un manque d’écoute de la part du Collège arlonnais. "Il y a un grand manque de considération et une opacité du Collège communal. Pourquoi une telle précipitation pour vendre ce domaine à un an des élections ?", s’interroge-t-il.

Charles Coibion, le secrétaire fédéral du PS Luxembourg et président de l’arrondissement d’Arlon, soutient les constats effectués par le conseiller Triffaux. Malgré le fait que les agents du DNF sont assermentés, celui-ci se pose des questions. "Nous voulons que cette décision soit annulée. Quand on est l’acquéreur et, en même temps, celui qui estime le montant ; c’est tout de même assez bizarre. Il y a un vrai problème et je pense qu’il y a une négligence totale du dossier", assure-t-il.

"Pour 4,6 millions d’euros, on n’achète pas"

Une vente comme celle-ci ne peut s’opérer qu’entre deux niveaux de pouvoirs (en l’occurrence, ici, la Région wallonne et la Ville d’Arlon). Un particulier ne pourrait évidemment pas acquérir le domaine. "Cela fait des années que nous travaillons avec le DNF et le comité d’acquisition. Quand on vend à un pouvoir public, au niveau du comité d’acquisition, on ne peut pas acheter au-dessus du prix fixé par le comité et lorsqu’on vend, on doit vendre au prix fixé par le comité d’acquisition", complète Vincent Magnus, le bourgmestre d’Arlon qui nous précise, aussi, que le domaine de Viroinval a coûté plus de 580.000 euros à la collectivité depuis 2012.

Le mayeur nous confirme également que dans l’état actuel des choses et en l’absence d’arguments supplémentaires il n’est pas question de procéder à la vente du domaine pour un montant de 4,6 millions d’euros. Des contacts vont avoir lieu avec la ministre Tellier (en charge des forêts) pour tenter d’amorcer de nouvelles négociations. Une annulation pure et simple de la vente n’est pas à exclure non plus. Pour les socialistes, ce dossier semble être déjà devenu un fer de lance d’une campagne électorale naissante…