Dolly Parton veut reformer Led Zeppelin pour son prochain album rock

Quand on lui a demandé si elle travaillait sur un album rock, elle a répondu : "Eh bien oui. Quand j’ai été nommée au Rock & Roll Hall of Fame, je me suis dit que c’était le meilleur moment de le faire. J’en ai toujours eu envie. Mon mari est un grand fan de hard rock et pendant des années, je me suis dit que j’allais faire un album juste pour lui."

"Quand j’ai été nommée, j'ai pensé : "Pourquoi ne pas battre le fer tant qu’il est chaud ? Peut-être pourrais-je réunir les plus grands, les légendes du rock & roll, pour chanter avec moi ?""

Elle ajoute : "Je suis en train de tout rassembler et d’appeler quelques personnes. Quand j’aurai fini le film [Run, Rose, Run], j’espère que je pourrai enregistrer un bon album. J’ai hâte !"

Quant à l’idée de reformer Led Zeppelin, elle a précisé que son mari n’aimait pas qu’elle reprenne encore "Stairway to Heaven" mais elle ajoute que cette fois, elle ne l’enregistrera pas en mode bluegrass comme elle l’avait fait en 2002, mais que cela sera plus proche du titre original, plus rock, donc.

Affaire à suivre !