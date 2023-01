Dolly Parton, un nouvel album Rock pour 2023

2023 sera donc l’année d’un premier album Rock pour la star de country qui s’intitulera ''Rock Star'' et sortira normalement à l’automne prochain aux États-Unis (entre le 23 septembre et le 22 décembre). Sur cet album on trouvera quelques Guest star mais aussi des reprises de chansons emblématiques, ainsi que des titres originaux. Parmi les reprises que Dolly a dévoilées, on retrouvera notamment "Purple Rain" de Prince, "I Can’t Get No Satisfaction" des Rolling Stones, "Stairway To Heaven" de Led Zeppelin et "Free Bird" de Lynyrd Skynyrd.

A suivre de près !